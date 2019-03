Aufführung ist am Sonntag in der Kirche Freiheitstraße: Mädchenkantorei probt Musical-Messe

Mettmann 18 Mädchen zwischen 12 und 17 Jahren machen mit. Kantorin Roselies Evang probt mit den jungen Menschen.

Die Musical-Messe, die auch jazzige Elemente integriert, hat vor allem ein Thema: „Frieden“, was sehr gut zur diesjährigen Jahreslosung „Suche Frieden und jage ihm nach!“ passt. So werden in den Stücken auch Texte der Friedensbewegung der 1990er Jahre verarbeitet. „Frieden ist Gottes Traum“ heißt einer der Sätze, der auch das Motto des Gottesdienstes sein wird. „Es sind zum Teil provozierende Texte“, sagt die Kantorin. Luisa Löbs (12) findet das gut: „Hier wird die Situation der Welt gespiegelt.“ Helena mag die Botschaft der Lieder ebenfalls: „Frieden ist sehr wichtig, egal in welcher Zeit. Es geht auch in der Kirche darum, Frieden zu finden.“ Die Musical-Messe transportiere dies in die Außenwelt. Auch, wenn die Stücke nicht in dem Sinne klassisch sind, fordern sie den Sängerinnen einiges ab. „Der Rhythmus ändert sich öfter“, sagt Luisa und Helena fügt hinzu: „Es gibt Tonsprünge.“ Doch die beiden sind bereits erfahrene Chormitglieder. Helena ist schon seit 10 Jahren dabei, Luisa seit über 5 Jahren. „Sie sind alle aus der Kinderchorarbeit erwachsen“, erklärt Roselies Evang.