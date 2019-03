Blütenpracht: Stadt pflanzt Stauden und sät Wildblumen

Mettmann Schwerpunkte der neuen Bepflanzung sind an der Ringstraße und im Goethepark.

Zurzeit werden auf zwei Mittelinseln im Bereich der Kreuzung Tal-/Ringstraße in Mettmann Stauden von Mitarbeitern des städtischen Baubetriebshofs gepflanzt. Die Bodendecker, mit denen die Mittelinseln zugewachsen waren, hatten den heißen Sommer 2018 nicht überlebt. Mitarbeiter des Bauhofes haben jetzt den Boden ausgetauscht und die ersten Stauden eingepflanzt. Die mehrjährige Staudenmischung „Silbersommer“ setzt sich aus 26 Pflanzenarten zusammen und ist für Problemstandorte an Straßen bestens geeignet, weiß Ellen Breuckmann aus der Abteilung Grünflächen. An der Ringstraße wird auf der gegenüberliegenden Straßenseite der „Mössinger Sommer“ gesät. Im Goethepark werden auf der großen Wiese drei Streifen für Wildblumen angelegt, auf dem Friedhof Goethestraße sowie an der Einfahrt in die Siedlung Löffelbeck sollen im Sommer ebenfalls bunte Blumen blühen, sagt Sven Kaeber, städtischer Gärtner des Baubetriebshofs. Im vergangenen Jahr gab es in Mettmann eine vielbeachtete Pracht von Wildblumen beispielsweise am Rande der Talstraße, während es in Erkrath immer wieder Ärger mit Wildblumenwiesen gab, die nicht gewässert oder sogar versehentlich gemäht wurden.