Kreis Mettmann : Grüne stellen eigene Landratskandidatin

Martina Köster-Flashar wohnt in Mettmann und ist Referentin bei der Regionalratsfraktion der Grünen in Düsseldorf. RP-foto: Stephan Köhlen. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Die 57-jährige Mettmannerin tritt zum zweiten Mal gegen Landrat Thomas Hendele an. Die Grünen wollen bei der Wahl am 13. September zweitstärkste Kraft im Kreistag werden.

Der Hildener strebt gerade eine fünfte Amtszeit an. Das ficht Martina Köster-Flashar nicht an. „Er hat nur verwaltet und keine Visionen für den Kreis“, wirft sie dem Amtsinhaber vor. Beispiel: Pendler stünden häufig im Stau, der öffentliche Nahverkehr falle häufig aus und sei unzuverlässig.

„Unser ÖPNV-System ist tragisch“, sagt Martin Köster-Flashar: „Das müssen wir endlich was tun.“ Aber was? „Wir brauchen eine echte Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer“, sagt die grüne Spitzenkandidatin: „Hendele ist Autopolitiker. Wenn es um Mobilität geht, zeigt er immer nur auf andere, hat aber selber keine eigene Idee.“ Wichtig sei, was geht – und was schnell geht. Es habe beispielsweise die Befürchtung gegeben, dass das neue Azubi-Ticket „Young Ticket Plus“ die Kosten für die Verkehrsbetriebe im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr in die Höhe treibe. „Auf Nachfrage der CDU-Fraktion kam jetzt heraus, dass ein Großteil der Mehreinnahmen 2019 auf diese neue Ticketform zurückgeht“, berichtet Martin Köster-Flashar. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft verzeichnete allein durch dieses neue Ticket über 70 Prozent ihrer Mehreinnahmen. Gleiches gelte für die Rheinbahn.