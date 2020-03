Corona in Mettmann : Ordnungsamt schreibt auch weiterhin Knöllchen

Mettmann Das Ordnungsamt der Stadt Mettmann kontrolliert die Einhaltung aller Auflagen – und versieht auch weiterhin seinen ganz normalen Dienst.

(magu) Bei Kirsten Kaufung steht das Telefon nicht mehr still. Wirte, Kioskbesitzer und Inhaber von Restaurants rufen bei ihr an: „Die Leute sind verzweifelt, da geht es auch um Existenzen“, weiß die Ordnungsamtsleiterin. Das Land NRW hat am Montag weitere kontaktreduzierende Maßnahmen angeordnet, die seit Dienstag greifen. Restaurants dürfen nur noch von 6 bis 15 Uhr öffnen, zwischen den Tischen muss es einen Abstand von zwei Metern geben. Doch wie soll eine kleine Gaststätte das einhalten? Kunden müssen Namen und Telefonnummer in eine Liste eintragen, um im Falle einer Corona-Infektion informiert werden zu können. Doch wie soll das in Pommesbuden laufen? „Wir werden die Einhaltung der Auflagen kontrollieren“, kündigt Kirsten Kaufung an. Die öffentliche Ordnung müsse aufrecht erhalten werden, gerade in Zeiten wie diesen. Sollte es irgendwann Ausgangssperren geben, werde die Einhaltung dieser Sperren neben der Polizei ebenfalls das Ordnungsamt überprüfen. Einige der Mitarbeiter sind krank, andere müssen sich zu Hause um ihre Kinder kümmern: Und dennoch muss alles wie gewohnt weiterlaufen.