Parken in Mettmann zu Zeiten von Corona : FDP: Stadt muss auf Knöllchen verzichten

Mettmann Andrea Metz fordert vom Bürgermeister, Gebühren auszusetzen. Dies gehe ohne politischen Beschluss.

In unserer Ausgabe vom Donnerstag hatten wir berichtet, dass das Ordnungsamt nicht nur die Einhaltung der Geschäfts- und Restaurantschließungen kontrolliert, sondern auch immer noch das Falschparken ahndet. Dafür haben Mettmanns Liberale kein Verständnis: „Auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Geisel setzt die Parkgebühren aus. Das macht Sinn. Wir müssen alles unternehmen, um die Ansteckungsgefahr durch das Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel zu minimieren. Es ist in diesen Zeiten einfach sicherer, das Auto zu benutzen. Dazu passt es aber nicht, Knöllchen zu schreiben, wenn die Parkzeit überschritten wurde“, sagt Andrea Metz.

Das vorübergehende Aussetzen der Gebühren auf öffentlichen Parkplätzen liege in der Verantwortung des Bürgermeisters, der hier in der Pflicht sei. Die angemessene Reaktion auf außergewöhnliche Situationen wie eine Pandemie sei einfaches Verwaltungshanden; die Politik, also der Rat oder der Planungsausschuss seien hier nicht gefragt. „Hier kann man sich nicht hinter der Politik verstecken“, betont Andrea Metz. Rat bzw. Planungsausschuss würden nur über allgemeine Fragen beschließen, so zum Beispiel, wo eine Parkraumbewirtschaftung zu welchen Konditionen eingerichtet wird. Die Umsetzung und auch gegebenenfalls eine zeitlich begrenzte Aussetzung – wie jetzt zu Zeiten von Corona – sei dann Aufgabe der Verwaltung.