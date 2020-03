Ausflugstipp im Kreis Mettmann : Auf den Spuren von Kunst im Neanderland

Die Neanderthaler-Silhouetten mit dem Titel „The man who never ceasedt to grow“ von Zadok Ben-David sind ebenfalls auf dem Skulpturenpfad „MenschenSpuren“ zu sehen. Foto: Kreis Mettmann

Mettmann (arue) Kulturgenuss ist auch in Zeiten von Corona möglich: Im Kreis Mettmann gibt es zahlreiche Kunstwerke im öffentlichen Raum. Interessierte können sich zum Beispiel auf die „MenschenSpuren" in Mettmann begeben.

Auch in Heiligenhaus gibt es Kunst im öffentlichen Raum: Hier zeigt sich Kunst rund um das Museum Abtsküche, und „Skulpturale Erscheinungen" bilden eine Route durch Ratingen. In Hilden kann auf dem Pfad der Skulpturen gewandelt werden. In Erkrath verbinden drei ausgeschilderte Kunst- und Laufwege Kunstwerke im öffentlichen Raum mit den Schaufenstern teilnehmender Geschäfte, in denen regelmäßig Werke unterschiedlicher Künstler ausgestellt werden.