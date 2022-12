Silvester im Kreis Mettmann Feuerlöscher zu Silvester für den Notfall griffbereit halten

„Nicht nur Fenster sollten in der Silvesternacht zu bleiben“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Auch Dachluken, Balkon- und Terrassentüren sind nicht zu vergessen, damit keine Feuerwerkskörper eindringen und Schäden verursachen können“, erinnert Landesverbandspräsident Konrad Adenauer. Er empfiehlt außerdem vor dem Silvesterabend einen prüfenden Blick auf Terrasse und Balkon zu werfen: „Alle brennbaren Gegenstände sollte man von Terrasse und Balkon entfernen. Denken Sie frühzeitig daran, denn oft sind ja schon ein paar Stunden vor Mitternacht einzelne Feuerwerkskörper in der Luft.“