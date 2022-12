Nach Corona-Zurückhaltung NRW-Polizei auf Silvester-Sause vorbereitet

Wer Raketen in den Himmel jagen will, sollte dieses Jahr besonders vorsichtig sein: In der Silvesternacht wird starker Wind erwartet. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es in NRW verbreitet stürmische Böen geben. Dabei bleibt es für einen Jahreswechsel ungewöhnlich mild: Die Temperaturen sollen in der Silvesternacht verbreitet über zehn Grad bleiben, in der Gegend Köln-Bonn sind sogar bis zu 14 Grad möglich.