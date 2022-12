Kriminalität in Erkrath Unbekannte reißt Seniorin Einkaufstüte aus der Hand

Folgendes war geschehen: Gegen 14.30 Uhr war die Seniorin zu Fuß auf Höhe eines Waldweges („Kattendahl“) in Richtung Dörpfeldstraße in Erkrath gegangen, als hinter ihr eine Frau aus dem Gebüsch gesprungen sein soll. Die Täterin soll der Seniorin dann den Einkaufsbeutel aus der Hand gerissen haben, in dem sich auch das Portemonnaie der 73-Jährigen befand. Letztendlich konnte die Täterin mit dem Beutel der Erkratherin in Richtung einer Kindertagesstätte an der Dörpfeldstraße davonrennen.