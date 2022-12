Silvester-Feuerwerke Die Lage der Rettungskräfte im Kreis Kleve an Silvester

Seit dem 29. Dezember sind sie in den Läden wieder erhältlich: Feuerwerks-Sprengkörper in verschiedenen Größen, Formen und Farben. In den letzten beiden Jahren kam es aufgrund der Pandemie hierzulande sowie in den benachbarten Niederlanden zu einem Verkaufsverbot, um Krankenhäuser und Rettungskräfte aufgrund der ohnehin schon angespannten Lage zu entlasten. Doch auch in diesem Jahr scheint die Lage für die Einsatzkräfte aufgrund von allgemeinem Personalmangel und andauernder Grippewelle angespannt. Zudem bilden sich gerade in Grenzregionen wie Goch lange Schlangen vor den Supermärkten mit Menschen, die Feuerwerkskörper kaufen wollen. Wie blicken die Rettungskräfte in der Region auf das diesjährige Silvester?