„Ablenken und Angst nicht belohnen“ Hundetrainerin aus Willich gibt Tipps für ein angstfreies Silvester

An Silvester gelte generell, dass man mit seinem Hund nur an der Leine spazieren gehen sollte und selbst die gewohnte abendliche Pippi-Runde im Garten sollte sicherheitshalber an der Leine erfolgen. So mancher Hund, der bei Knallerei und Feuerwerk ängstlich reagiert, habe es in seiner Panik schon geschafft, den ansonsten sicheren Garten über den Zaun oder die Hecke zu überwinden. Becker empfiehlt beim Spaziergang mit zwei Leinen unterwegs zu sein. „Wer auf Nummer sicher gehen will, der zieht seinem Hund Halsband sowie Geschirr an und befestigt entsprechend zwei Leinen. Sollte es einem Hund, der in Panik gerät, gelingen sich aus seinem Geschirr zu winden, ist immer noch die zweite Sicherung da“, sagt die Hundetrainerin.