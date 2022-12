An(ge)dacht in Mettmann Kolumne von Paul Schilling: „An(ge)sehn!“

Damit gebe ich mich aber nicht zufrieden! Die Frau, die den Satz einst gesagt hat, lag am Boden. Behandelt wie der letzte Dreck; verstoßen aus der Sippe ihrer Herrschaft. Sie ist im Niemandsland, in der Wüste: äußerlich – kein Wasser, innerlich – keine Lebenskraft, keine Perspektive mehr. Zwischen den Zähnen nichts mehr zu beißen, nur noch den Sand, der zwischen den Zähnen knirscht. Sie will mit ihrem Kind sterben. In dieser Situation erreichen sie von irgendwo her die Worte: „Hagar, fürchte dich nicht“. Und sie erhält die Zusage: „Du hast eine Zukunft für dich und dein Kind.“ Sie hört diese Worte als Gottes Wegweisung und macht sich – vielleicht erst zaghaft, vielleicht auch skeptisch – auf den Weg. Sie setzt aber alles auf die eine Karte: Da hat einer ein Auge auf mich geworfen. Dem bin ich nicht egal. Ich bin ein angesehenes Menschenkind. Meinen Lebensweg gehe ich im Augen-Blick der Liebe Gottes.