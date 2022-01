Wülfrath : Forum: Auch Mieter können Sonnenstrom erzeugen

Wülfrath Mit einem Stecker-Solar-Gerät kann eigener Strom für zuhause gewonnen werden – ganz einfach am Balkongeländer, auf der Terrasse oder an der Hauswand. Stadt und Verbraucherschützer wollen Bürger informieren.

(RP) Das bereits dritte Wülfrather Forum für Photovoltaik findet erneut mit Unterstützung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen statt. Diesmal geht es um die Möglichkeiten, auch ohne eine eigene Immobilie Sonnenstrom erzeugen zu können. Bisher war es vor allem den Hausbesitzern vorbehalten, von den Vorzügen einer eigenen Photovoltaik-Anlage profitieren zu können. Seit kurzem gibt es nun aber auch für Mieter und Bewohner von Mehrfamilienhäusern die Chance, selbst Strom zu produzieren und dadurch Geld zu sparen. Aus diesem Grund heißt das Thema des dritten Wülfrather PV-Forums „Stecker-Solar“. Im Verlauf der für Bürger kostenlosen Online-Veranstaltung von Stadt und Verbraucherzentrale NRW gibt es am kommenden Montag, 7. Februar, ab 17 Uhr Informationen dazu, wie mit einem Stecker-Solar-Gerät eigener Strom für zuhause gewonnen werden kann: ganz einfach am Balkongeländer, auf der Terrasse oder an der Hauswand. Als Stecker-Solargerät oder auch Balkonmodul werden kleine Photovoltaik-Systeme bezeichnet, die an eine Steckdose auf dem Balkon oder der Terrasse angeschlossen werden können. Die kleinen Anlagen erzeugen genug Energie, um Dauerverbraucher wie Kühlschrank oder Stand-By-Geräte zu versorgen, heißt es in der Einladung der Stadtverwaltung. Interessierte Bürger können über den Link https://global.gotomeeting.com/join/187775701 teilnehmen. Bei weiteren Fragen zum Thema hilft der städtische Klimaschutzmanager Gerd Schlüter weiter, per E-Mail an die Adresse g.schlueter@stadt.wuelfrath.de oder unter Telefon 02058 18-366.