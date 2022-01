Kriminalität in Erkrath : Krawall-Jugendliche gestellt – Pfeffersprayer auf der Flucht

Kriminalität in Erkrath

Die Polizei konnte in Erkrath-Hochdahl eine Gruppe Jugendlicher festnehmen. Ihnen werden eine Reihe von Sachbeschädigungen zur Last gelegt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Erkrath In Erkrath-Hochdahl stellte die Polizei acht Jugendliche, die randaliert haben sollen – und wurden festgenommen. Auf der Bahnstraße versuchten Unbekannte einen Raub und verletzten ihre Opfer mit Pfefferspray.

Nach Randale hat die Polizei am Samstagabend eine Gruppe von acht Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 19 Jahren gefasst. Ihnen werden Straftaten in Hochdahl zur Last gelegt.