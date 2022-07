Ferienspaß in Wülfrath : Kinder bauen traditionelles Musikinstrument der Aborigines

Clown Willy (l.) wird, wie hier auf dem Marktfest in Solingen-Gräfrath, bei der Kreativzeit in der Wülfrather Awo Luftballon-Tiere basteln und die Kinder in das Geheimins dieser Kunst einweihen. Foto: Köhlen, Stephan (TEPH)/Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Neben eigenen Luftballon-Tieren können die Kinder auch ein Didgeridoo basteln. Die Plätze sind begrenzt und eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Unter der Leitung von Bernd Möller, der auch Musikpädagoge ist, bietet die Awo drei mehrstündige Kreativkurse für Kinder an. Los geht es am 20. Juli, 14 Uhr, mit dem Modellieren von Luftballons. Der Profi führt die Kinder in die Kunst des Luftballonmodellierens ein. Jedes Kind sollte nach dem zweistündigen Kurs einen eigenen Hund aus einem Luftballon formen können und darf diesen mit den weiteren selbstgefertigten Figuren mit nach Hause nehmen. Kostenpunkt: 10 Euro, inklusive Getränke und einem Stück Kuchen am Nachmittag.