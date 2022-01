Livemusik in Mettmann : Soul und Funk als Seelenbalsam

Sängerin Nina Gerecke mit den Mettmann All Stars begeisterten nach zweijähriger Pause beim Konzert an der Beckershoffstraße. Foto: Mettmann All Stars

Mettmann Mettmann All Stars begeisterten nach zweijähriger Pause in Kulturvilla. Mit der gekonnten Mischung verschiedenster Musikstile eroberten die sechs Musiker ihr Publikum.

Mettmann (RP/von) Das Heimspiel der Mettmann All Stars geriet beim Konzert an der Beckershoffstraße zum Rundum-Erfolg. Bereits zu Beginn des Konzerts beklatschten die Zuhörer die Band auf das Herzlichste. Und dann übernahm Kulturvilla-Gastgeberin Constanze Backes nach dem ersten Song der Band, nämlich „Chicken“ von Pee Wee Ellis in einer Maceo Parker-Version), das Zepter in die Hand. Sie begrüßte die Gäste, gratulierte Sängerin Nina Gerecke zum Geburtstag und animierte die Anwesenden, dem Geburtstagskind ein Extra-Ständchen zu singe.

Der Termin zum Konzert war – corona-konform – ausverkauft und hätte mit einem Zusatzkonzert gefüllt werden können. Mit der Mischung aus Soul, Funk, Blues und auch jazzigen Tönen „auf einem hohen Niveau“, wie Gäste lobten, begeisterte die Band, der man „die Spielpause von zwei Jahren überhaupt nicht anmerkte. Im Gegenteil! Von melodiösen bis groovenden Interpretationen zeigte die Band ihre Klasse“, lautete das Lob. Ob bei „Put it where you want it“ von den Crusaders oder bei „Soul Deep“ von Lisa Stansfield - die Zuschauer hätten gerne ihre Sitzplätze verlassen, um mit zu grooven. Besonders bei den solistischen Einlagen der Musiker, den Konzertabend gestalteten Sängerin Nina Gerecke, VSaxophonist Erich Leininger, Schlagzeuger Stefan Gesell, E-Gitarrist Frank vom Hoff, Keyboarder Thomas Heinicke und Christian Wentzel am E-Bass, gab es viel Applaus. „Ein toller Live-Musik-Abend in Mettmann“, freuten sich Fans. „Weltmusik“ erklingt als nächstes an der Beckershoffstraße. Das Kioomars Musayyebi Quartett spielt Sonntag, 15 Februar, 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro.