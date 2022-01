Handball : TB Wülfrath behauptet sich bei der HSG Gedern-Nidda

Die Wülfrather Mannschaft setzt mit einer starken ersten Halbzeit ein wichtiges Zeichen im Kampf um den Verbleib in der Dritten Liga.

HSG Gedern-Nidda – TB Wülfrath (Frauen) 26:29 (11:17). Es war ein anstregender Samstag für die TBW-Handballerinnen, doch die Stimmung war gut, denn mit dem Sieg in Gedern festigte die Mannschaft von Michael Cisik ihren Platz in der sicheren Tabellenhälfte der Staffel D in der Dritten Liga. Um 13 Uhr fuhr der Bus in Wülfrath ab, erst um 23 Uhr waren die Spielerinnen wieder zu Hause. Höhepunkt des Zehn-Stunden-Tages waren zweifellos die 60 Minuten Handball zwischendrin. Dabei erlebten die Gäste in der Partie eine Acherbahn der Gefühle.