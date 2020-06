Christliches Leben in Mettmann : Evangelische Kirche erweitert ihr Angebot

Mettmann Die Kirchen weiten nach und nach ihr Angebot aus. Die Evangelische Kirche weist jetzt darauf hin, dass sie wieder mehr Gottesdienste auch in den Stadtteilen Mettmanns organisiert. Ein Atemschutz muss weiterhin mitgebracht werden, eine Registrierung ist nötig.

(arue) Mit dem kommenden Sonntag, 21. Juni, erweitert die Evangelische Kirchengemeinde Mettmann ihr Gottesdienstangebot. In Obschwarzbach (19 Plätze) findet der Gottesdienst um 9.30 Uhr statt. Auch der „Start in die Woche“ am dritten Sonntag im Monat beginnt wieder regelmäßig im Ökumenischen Zentrum (34 Plätze), Metzkausen. Beim Eingang und Ausgang sind Schutzmasken Pflicht, während des Gottesdienstes können die Masken abgenommen werden. Darauf weist Pfarrer Klaus Schilling hin. Wer an den Gottesdiensten teilnimmt, muss mit Name, Vorname, Anschrift und Telefonnummer registriert werden. Die Registrierung wird einfacher, wenn die Teilnehmenden eine Visitenkarte oder einen Zettel mit den Angaben mitbringt.