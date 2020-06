Mettmann : Hubschrauber kontrolliert Stromleitungen

Mettmann Wenn die Mettmanner derzeit Hubschrauber am Himmel sehen, dann sind das keine Einsätze von Polizei oder Notarzt: Alle zwei Jahre lässt die Firma Westnetz aus luftiger Höhe ihre Stromleitungen überprüfen.

(arue) Mit einem Hubschrauber kontrolliert der Verteilnetzbetreiber Westnetz in diesen Tagen die 110.000-Volt-Freileitungen im Kreis Mettmann. In einer Flughöhe zwischen 20 und 70 Metern prüfen die Netzmonteure Georg Klass und Matthias Neumann das rund 350 Kilometer lange Leitungsnetz in diesem Bereich. Die beiden sind Experten für Freileitungen und erkennen sofort mögliche Fehler an Leiterseilen, Masten oder Isolatoren.