Persönliches aus Mettmann : Namen und Nachrichten

Mettmann Jetzt haben Wahlen stattgefunden: Der Kinderschutzbund bestimmte einen neuen Vorstand und die Kreis-FDP ihren Spitzenkandidaten, den bisherigen stellvertretenden Landrat Michael Ruppert.

Michael Ruppert (FDP), stellvertretender Landrat des Kreises Mettmann, wurde jetzt von seiner Partei als Spitzenkandidat für die Kreistagswahl aufgestellt. Der Mettmanner FDP-Fraktionschef Klaus Müller hat Listenplatz 3, Listenplatz 6 ging an die Mettmanner Ortsvorsitzende Andrea Metz, Listenplatz 7 in den Erkrather FDP-Ortsvorsitzenden Ralf Lenger, Platz 8 an den Wülfrather Ortsvorsitzenden Jürgen Merrath.