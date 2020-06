Grundschulunterricht zu Corona-Zeiten in Mettmann : Schule mit Maske – ganz ungewohnt

Mettmann Auch die Grundschulen in Mettmann sind bis zu den Sommerferien für zwei Wochen geöffnet. Allerdings sind die Abläufe völlig anders – und die Kinder müssen sich an Schule erst wieder gewöhnen.

Auf den Schulhof der katholischen Grundschule Neanderstraße sind lauter bunte Punkte aufgemalt – alle im Abstand von 1,5 Metern. Hier stellen sich die Kinder am Morgen auf, um dann in ihre Klassen zu gehen. „Alle haben ihre Masken auf“, sagt Schulleiterin Sabine Melka, „die Kinder kommen gestaffelt und gehen gestaffelt.“ Eltern dürfen das Schulgelände nicht betreten. Tische und Flure sind abgeklebt. „Überall hängen Kinderbilder, wie man sich die Hände wäscht, wie man Masken trägt.“

Inzwischen ist es erlaubt, dass die Kinder in ihren kompletten Klassen wieder Unterricht erhalten dürfen. Allerdings müssen sie während der Unterrichtsstunden auf ihren Plätzen bleiben, mitgebrachte Materialien dürfen nicht benutzt werden und bleiben in der Schultasche. „Das ist eine Herausforderung für die Schüler“, weiß Melka. Auch sei deutlich spürbar, dass die Kinder keinen Schulunterricht mehr gewohnt seien. „Nach den fünf Unterrichtsstunden sind sie total erledigt.“

In der Katholischen Grundschule Neanderstraße wurde für die Pausen der Schulhof in drei Zonen unterteilt, damit die Schüler die Abstände wahren können. Auch müssen während der Pausen und auch auf den Fluren die Masken getragen werden. „Wir haben einen Kontrolldienst mit drei Leuten eingerichtet“, sagt Melka. So ist der Schulgang insgesamt derzeit noch ziemlich weit weg vom gewohnte Schulalltag. Ob der ganze Aufwand für nicht einmal zwei Wochen Unterricht gerechtfertigt ist, bleibt dahingestellt. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, den Unterricht erst nach den Sommerferien wieder zu beginnen und in der Ferienzeit in Ruhe ein durchdachtes Konzept zu entwickeln.