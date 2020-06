Corona-Nachrichten Kreis Mettmann : Zahl der Infizierten sinkt kreisweit auf 17

Kreis Mettmann Die Zahl der Infizierten im Kreis Mettmann sinkt weiter: Sie liegt am Mittwoch, 17. Juni, bei 17. Die gute Nachricht: Die Zahl der Genesenen ist mit 883 weitaus größer. Die Zahl der Verstorbenen liegt bei 79.

Corona-Zahlen Der Kreis Mettmann verzeichnet am Mittwoch kreisweit 17 Infizierte, davon in in Mettmann 2, in Erkrath 0, in Wülfrath 1, in Haan 0, in Heiligenhaus 1, in Hilden 6, in Langenfeld 1, in Monheim 0, in Ratingen 6 und in Velbert 0. 883 Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorbene zählt der Kreis insgesamt 79.