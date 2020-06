Ausbildungsmarkt im Kreis Mettmann : Betriebe bieten weniger Lehrstellen

Viele Jobs im Handwerk sind trotz Corona krisenfest. Foto: dpa/Felix Kästle

Mettmann Noch gibt sich der Chef der Arbeitsagentur im Kreis Mettmann zuversichtlich, dass es nach der Lockerung der Corona bedingten Einschränkungen einen „Nachholeffekt“ gibt: Die Zahl der im Kreis angebotenen Lehrstellen liegt aktuell lediglich auf dem Niveau von 2018.

Die Unternehmen der Region bieten aktuell weniger Lehrstellen an als im Vorjahresmonat. Das berichtet jetzt die Agentur für Arbeit im Kreis Mettmann. Die Zahl der Ausbildungsstellen ist demnach von 2377 auf 1954 um 17,8 Prozent gesunken. Allerdings ist auch die Zahl der Bewerber leicht um 8,9 Prozent zurückgegangen, liegt aber aktuell mit 2518 Jugendlichen über derjenigen der offenen Lehrstellen. Demzufolge gibt es noch 1221 unversorgte Bewerber – aber auch 967 unbesetzte Ausbildungsstellen.

Anders als in Düsseldorf, wo die Unternehmen mit einer gerade mal um 4,4 Prozent gesunkenen Zahl von Lehrstellen auch in diesem Jahr eine hohe Ausbildungsbereitschaft zeigen, hat sich das Angebot damit auf dem Markt im Kreis Mettmann merklich verschlechtert. Diese Entwicklung sehen Fachleute als der Corona-Krise geschuldet an, und der Chef der Arbeitsagentur im Kreis Mettmann, Karl Tymister, zeigt sich nun nach den Lockerungen zuversichtlich: „Wir stellen fest, dass sich einiges bewegt. Wir hoffen aber auch auf einen Nachholeffekt, so dass Angebot und Nachfrage noch zusammen kommen.“

Dabei gehe es nicht nur darum, eine „Generation Corona“ zu verhindern, die ein Jahr in ihrer beruflichen Ausbildung verliert, sondern auch darum, den in der Region ansässigen Betrieben weiterhin gute Zukunftschancen durch ausbildungswilligen Nachwuchs zu bieten.

In Zeiten von Corona müssen die Beteiligten jedoch andere Wege als die gewohnten gehen. In einer Umfrage der auch für den Kreis Mettmann zuständigen IHK Düsseldorf gaben 72 Prozent der Unternehmen an, auch digitale Vorstellungsgespräche durchzuführen. Und auch die Jugendlichen können ihre Kreativität beweisen: „Sie können einen kurzen Youtube-Clip über sich selber drehen, um sich den Arbeitgebern vorzustellen“, regt IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen an.