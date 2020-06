Straßenbau in Mettmann : SPD will Straßenbeiträge kappen

Mettmann Einem Antrag der Ratsfraktion zufolge soll die Stadt Mettmann auf die Beiträge der Anlieger verzichten und zum Ausgleich Fördermittel des Landes beantragen. Die tragen allerdings nur die Hälfte des Verlustes. Daher soll die Stadt nun ihre Einnahmenausfälle berechnen.

(arue) Nachdem die Politik beschlossen hat, dass die Stadt Mettmann eine Resolution gegen Straßenausbaubeiträge verfasst, will die SPD in Mettmann nun weitere Schritte gehen: Sie will darauf hinwirken, dass die Stadt ausrechnet, wie viel sie der Verzicht auf die Straßenausbaugebühren kosten würde. Darüber hinaus soll sie Anträge für Geld aus Landestöpfen vorbereiten, die diesen Verzicht zumindest hälftig kompensieren. „Entsprechende Fördermittel stehen nur begrenzt zur Verfügung, von daher ist schnelles Handeln gefragt“, betont der SPD-Fraktionsvorsitzende Florian Peters. Um absehen zu können, wann weitere Ausbau-Arbeiten an Straßen fällig sind, soll die Verwaltung darüber hinaus ein Straßen- und Wegekonzept erarbeiten, das aufzeigt, wann sinnvoll geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann sie für Bürger möglicherweise beitragspflichtig sind. „Dies ist durch die Änderung des Kommunalen Abgabegesetzes Pflicht geworden und hilft uns bei den weiteren Planungen“, betont Peters.