Dr. Clemens Stock im Interview : Derzeit wird kein Covid-19-Fall behandelt

Clemens Stock, Ärztlicher Direktor EVK, veranlasste auch die Umrüstung der Station 3E zur Isolierstation. Zwölf Pfleger betreuten hier am Coronavirus-Erkrankte. Foto: teph/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Chefarzt Dr. Clemens Stock, der auch Ärztlicher Direktor am Evangelischen Krankenhaus in Mettmann ist, zur Corona-Lage, einer möglichen zweiten Welle und zur gestern gestarteten App.

Herr Dr. Stock, geht man durch Mettmann, kann man gut sehen, wie das öffentliche Leben fast vollständig wiederhergestellt ist. Steht die Pandemie an ihrem Ende?

STOCK Nein! Es bleibt abzuwarten, wie sich die Zahlen der Neuinfektionen entwickeln.

Viele Intensivstationen blieben leer. War alles bloß halb so schlimm?

STOCK Es ist vielmehr nicht so schlimm geworden wie anfangs befürchtet, weil in Deutschland vieles richtig gemacht wurde und die beschlossenen Maßnahmen in ihrer ganzen Summe Wirkung gezeigt haben.

Wie ist die Situation am EVK?

STOCK Insgesamt hatten wir zehn Patientinnen und Patienten in intensivmedizinischer Betreuung. Momentan wird im gesamten Krankenhaus kein COVID-19-Fall mehr behandelt.

Info Hygienechef und Krisen-Manager Person Dr. Clemens Stock ist seit 2014 Chefarzt im EVK und seit Januar 2020 Ärztlicher Direktor. Anlaufstelle Im März nahm das Corona-Diagnosezentrum am EVK seinen Betrieb auf. Pfleger Als „Furchtlose Corona-Fighter“ schrieben die Pfleger der Isolierstation 3E Geschichte.

Hätten es weniger Maßnahmen nicht auch getan?

STOCK Das ist natürlich rein spekulativ. Keiner weiß, welche Maßnahme die effektivste war: War es das Kontaktverbot, der Lockdown des öffentlichen Lebens, sind es nun die Masken oder Abstandsregelungen. Was am effektivsten war, das lässt sich schwer sagen. Auch hier gilt: Die Summe aller Maßnahmen wird am Ende dazu geführt haben, dass wir vor Szenarien, wie sie sich in Spanien, Italien oder auf anderen Kontinenten abgespielt haben, erspart geblieben sind.

Welche Rolle spielen Kinder bei den Neuinfektionen?

STOCK Weiterhin ist die Rolle von Kinder hinsichtlich Neuinfektionen unklar. Und aus diesem Grund findet ja nun eine großangelegte Studie zwischen Schulen, Kitas und Gesundheitsamt in Düsseldorf statt.

In einigen Städten wird gegen die verbliebenen Maßnahmen protestiert, was denken Sie darüber als Arzt und Hygienechef am EVK?

STOCK Den Virus zu verharmlosen oder gar als nicht existent zu bezeichnen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Nachvollziehbar ist für mich indes aber natürlich die Betroffenheit, der Frust und die Unsicherheit. Die Einschränkungen haben natürlich negative Auswirkungen, insbesondere ökonomisch betrachtet. Auch wenn sicherlich jeder irgendwie von Corona betroffen ist, sind die Ausmaße natürlich individuell sehr unterschiedlich stark.

Wie muss das Gesundheitssystem auf eine mögliche zweite Welle vorbereitet werden?

STOCK Aufgrund der Erfahrungen und bereits bestehenden Konzepte ist das Gesundheitssystem sicherlich relativ zügig in der Lage zu reagieren. Und ich gehe davon aus, dass die Praxen und Krankenhäuser dann auch von Anfang an über eine bessere Ausstattung als bei dem ersten Aufkommen verfügen werden.

