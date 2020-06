Corona-Krise in Mettmann : Gastronomie kämpft ums Überleben

Corona-Krise in Mettmann

Mettmann Mettmanns Gastwirte beklagen Umsatzeinbrüche von 50 Prozent. Sie brauchen aber rund 70 Prozent, um zu überleben. Viele Gastronomen beobachten: Nur im Freien fühlen sich die Gäste wirklich wohl. Bei schlechtem Wetter bleiben sie weg.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga rechnet damit, dass jede dritte Gaststätte Insolvenz anmelden muss. Diese Prognose gilt auch für den Kreis Mettmann, wie Thorsten Hellwig vom für auch den Kreis Mettmann zuständigen Dehoga Nordrhein erklärt: „Die Problemlage ist so gleich gelagert, dass man die Zahlen von NRW auf Mettmann herunterbrechen kann.“

Auch nach der Lockerung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen sei die Situation für die Gastronomiebetriebe „extrem katastrophal“, sagt Hellwig: „Man kann davon ausgehen, dass die Mehrheit derzeit nur 50 Prozent von dem umsetzt, was sie bisher umgesetzt haben“, sagt Hellwig. Dazu kämen höhere Ausgaben, bedingt durch die Hygienekonzepte, die einen höheren Personalschlüssel erforderten, sowie Ausgaben für Desinfektionsmittel, Masken.

Vor allem den „Mettmanner Hof“ hat die Corona-Krise eiskalt erwischt. „Durch einen Unfall hatten wir im vergangenen Jahr vier Monate geschlossen und waren gerade wieder soweit, dass wir durchatmen konnten. Da kam Corona“, erzählt Dora Papadopoulou. Zwar verfügt der „Mettmanner Hof“ über viel Platz, trotzdem bleiben die Gäste fern. „Es sind viele Stammgäste, die nicht kommen, weil sie Angst haben“, weiß Dora Papadopoulou. „Wir haben durch die Sicherheitsmaßnahmen ein Drittel weniger Sitzplätze, aber die Leute kommen nicht“, bedauert sie. Die, die kommen, seien jedoch sehr diszipliniert. Der „Mettmanner Hof“ hat derzeit auch nur einen Kellner beschäftigt. Die Angestellten wurden in Kurzarbeit geschickt.

Bei der Brasserie „La Pieve“ stieg man schnell auf den Abholservice ein. „Das ist für uns ein wichtiges Standbein“, erklärt Ursula Blum, „da die Gäste, vor allem Ältere, auf der sicheren Seite sind.“ Die meisten Gäste reservieren, spontan käme nur selten jemand. „Alle werden so platziert, dass die Abstände eingehalten werden“, sagt Blum. Auch Ursula Blum beklagt drastische Einbußen im Vergleich zum Vorjahr. „Wir haben mindestens 50 Prozent weniger Gäste, das Lokal ist nicht ansatzmäßig voll.“

Es ist vor allem die Angst, die noch in den Köpfen der Menschen verankert ist. Das bestätigt auch Carsten im Brahm vom „Road Stop“ Neandertal, das als Motel besonders hart von den Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurde. „Von Mitte März bis Mitte Mai hatten wir null Umsatz, wirklich null.“ Der To-Go-Service hätte sich für einen so großen Betrieb nicht gelohnt. Auch die Veranstaltungen mussten alle ausfallen oder verschoben werden. „Anfangs mussten wir uns von allen Aushilfskräften trennen“, sagt Carsten im Brahm. Die Angestellten wurden in Kurzarbeit geschickt.