Bürgermeisterwahl nimmt Fahrt auf : Weezer FDP will Georg Koenen unterstützen

WEEZE Die Liberalen haben sich jetzt für die anstehende Kommunalwahl positioniert. Sie wollen keinen CDU-Bürgermeister in Weeze. Skeptisch stehen sie momentan Zahlungen für den Flughafen gegenüber.

Die FDP wird in Weeze den unabhängigen Bürgermeisterkandidaten Georg Koenen unterstützen. Das beschlossen die Liberalen einstimmig bei der Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir lieber einen unabhängigen als einen CDU-Bürgermeister wollen“, erläutert der Weezer FDP-Vorsitzende Frans de Ridder. Daher unterstütze man den parteilosen Koenen und nicht Guido Gleißner von der CDU. „Unser Ziel ist es, zu erreichen, dass der Bürgermeister nicht von der CDU ist“, so de Ridder. Amtsinhaber Ulrich Francken (CDU) will, wie berichtet, nicht mehr kandidieren. Bislang gibt es zwei Bewerber um seine Nachfolge: Ordnungsamtsleiter Georg Koenen und den CDU-Fraktionsvorsitzenden Guido Gleißner.