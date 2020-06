Aus für Kultur : Autokino beendet Vorführungen

Kino Mettmann: Geschäftsführer Thomas Rüttgers Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Die Besucherzahlen des Wülfrather Autokinos blieben, anders als in Erkrath, weit hinter den Erwartungen zurück. Das berichtet Betreiber Thomas Rüttgers. Er wird am 2. Juli sein Weltspiegel-Kino in Mettmann wieder öffnen.

Es war die Jubelnachricht im Mai: Auf dem Parkplatz an der Henry Ford II.-Straße werden Filme gezeigt. Das von Kinomann Thomas Rüttgers betriebene Autokino sollte bis August bespielt werden. Jetzt wurde bekannt: Mit Beginn der Sommerferien endet das Autokino. Grund dafür seien weiter hinter den Erwartungen zurückbleibende Besucherzahlen.

Bereits im vergangenen Gespräch des Kinomanns mit unserer Redaktion bilanzierte Thomas Rüttgers die Situation. Wülfrath bekam sein Autokino, auf dem Parkplatz eines Automobilzulieferers entstand nach dem Motto „schöner, größer, weiter“ das XXL-Kino, ein „Geschenk und ein Gewinn für Wülfrath“, wie Bürgermeisterin Claudia Panke vor der Eröffnung schwärmte. Bis zu 100 Autos finden hier Platz, allerdings ist die „Resonanz bei weitem nicht so positiv wie in der Nachbarstadt“, sagt Rüttgers bereits Ende Mai über den direkten Vergleich mit dem Standort Erkrath. „Vor sechs Wochen war das halt noch ein brandneuer Trend, jetzt fehlt der Spirit des ganz Besonderen“, erklärt der Kinomann die abebbenden Besucherzahlen. Auch, dass „ältere Filme gezeigt werden“, ist ein Grund für nachlassendes Interesse.

Die Hoffnung, mit der Mischung aus Filmen und Veranstaltungen ein großes Publikum anzusprechen, hat sich offensichtlich nicht erfüllt. Jedenfalls nicht im pekunären Sinne, denn der kostenintensive Aufwand für das Spektakel mit acht Millionen LED-Lämpchen und 4K-Auflösung auf der Mega-Leinwand lohnte nicht. „Der Kinobesuch ist durch die Lockerungen nicht mehr das einzige Freizeitvergnügen für die Menschen“, stellte der Kinomann schon anlässlich des Premierentages in Wülfrath rund um „Eiskönigin“ und „Weil du nur einmal lebst“ fest.