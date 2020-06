Mitmachen : Kilometer sammeln für die Krebs-Hilfe

Kreis Mettmann Auf der „Schleifenroute“ können Radler, Wanderer und Reiter die Aufklärungsarbeit zur Krebsfrüherkennung unterstützen. Die Route ist 4500 Kilometer lang, davon verlaufen attraktive Abschnitte auch durch den Kreis Mettmann.

Derzeit ist vieles anders. Viele verzichten zum Beispiel auf Auslandsurlaube, Freizeitsport in der Nähe ist eine willkommene Alternative. Dazu passt die Brustkrebs-Kampagne „Schleifenroute“, die kostenlose Empfehlungen für Touren in der Natur anbietet. Auch im Kreis Mettmann gibt es wunderbare Abschnitte. Die PR-Beraterin Jennifer Disper-Wilmsen erklärt, warum sie das Projekt unterstützt.

Was genau ist die Schleifenroute?

Disper-Wilmsen Die Route ist rund 4500 Kilometer lang. Die Teilnehmer können mehr als 350 Tourenabschnitte per Rad, zu Pferd, als Wanderung oder mit dem Boot zurücklegen. Die „ersportelten“ Kilometer können sie für die Aufklärungsarbeit zur Krebsfrüherkennung sozusagen spenden. Jeder Kilometer lässt den Gesamtkilometerstand steigen und motiviert andere. Dabei kommt es nicht auf die weiteste Strecke an, sondern darauf, schöne Gegenden kennenzulernen und sich vor allem im Freien zu bewegen. Eine moderate, regelmäßige Bewegung ist für die persönliche Krebsprävention von großer Bedeutung.