Corona-Ticker : Infektionszahl sinkt weiter

Kreis Mettmann Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 34 Infizierte, davon in Langenfeld 1, in Monheim 0.

Der Kreis Mettmann verzeichnet am Dienstag kreisweit 15 Infizierte, davon in Mettmann 2, in Erkrath 0, in Wülfrath 1, in Haan 0, in Heiligenhaus 1, in Hilden 4, in Langenfeld 1, in Monheim 0, in Ratingen 6, in Velbert 0. 883 gelten als genesen. Verstorbene zählt der Kreis 79. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage) liegt bei 1,2.