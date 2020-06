Handwerk im Rhein-Kreis : Tischler zeigen Gesellenstücke

Im vergangenen Jahr war alles wie immer: Die Tischler-Azubis zeigen ihre Gesellenstücke in einer öffentlichen Ausstellung. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Ausstellung „Die gute Form“ findet in diesem Jahr aber nur im Internet statt. Ab 22. Juni sind die mit Liebe zum Detail gestalteten Stücke zu sehen. 23 Tischler-Azubis waren zur Prüfung angetreten.

In Corona-Zeiten ist alles anders, auch für die künftigen Tischlergesellen. Hatte es schon gute Tradition, dass sie zum Ende ihrer Ausbildung ihre Arbeiten im Neusser Rathaus oder im Foyer des Kreishauses präsentieren konnten, und das regelmäßig viele Besucher anzog, können die ausgefallenen und mit viel Liebe zum Detail hergestellten Stücke nun nur im Internet betrachtet werden.

23 Tischler-Azubis mussten 2020 ihre Prüfungen nach drei Jahren Ausbildung unter erschwerten Bedingungen absolvieren. Mit Hochdruck haben sie an ihren Gesellenstücken gearbeitet, die bis zum 16. Juni fertig sein mussten. Die schriftlichen Arbeiten haben die Azubis in den Berufsschulen schon hinter sich gebracht – mit viel Abstand und zum Teil auch mit Mund-Nasen-Schutz. Im Anschluss haben sie ihr Sideboard, ihren Sekretär oder ein anderes Möbelstück, das als Abschlussarbeit selbst geplant und gebaut werden muss, gefertigt. „Das Gesellenstück ist für jeden Tischler etwas ganz Besonderes“, sagt Uwe Köhler, Obermeister der Tischler-Innung. Es bekomme oft einen Ehrenplatz in der Wohnung und begleite die meisten Tischler ein Leben lang.