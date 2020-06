Neues System in Kaarst eingeführt : Evangelische Büchereien gehen online

Ulrike Kampf und Monika Kaless (v.l.) wollen mit dem Online-System moderner werden. Dass es in Zeiten von Corona eingeführt wurde, war Zufall. Foto: Tinter, Anja/Tinter, Anja (ati)

Kaarst Seit Anfang Mai verfügen die beiden evangelischen Büchereien über ein Online-System. Dass es in Zeiten der Corona-Krise eingeführt wurde, war purer Zufall. Noch läuft das neue System allerdings schleppend.

Von Elisabeth Keldenich

Angekommen im 21.Jahrhundert: Die evangelischen öffentlichen Büchereien im Haus Regenbogen an der Elchstraße und in der Lukaskirche in Holzbüttgen bieten nun eine „Bücherei im Internet“ an. Anfang Mai öffneten die Einrichtungen nach der coronabedingten Pause wieder ihre Pforten. Seitdem ist auch das Online-System verfügbar, für das jeder Nutzer einen Zugang mittels Lesernummer und Passwort erhält. Dass diese Möglichkeit jetzt in Corona-Zeiten das Licht der Welt erblickt, ist Zufall, aber das Ganze könnte bei einer neuen Ausbruchswelle von großem Nutzen sein.

„Ich habe schon sehr lange überlegt, ein Online-System einzuführen“, berichtet Monika Kaless, Leiterin der Bücherei der Lukaskirche. Ihre Kollegin Ulrike Kampf vom Haus Regenbogen ergänzt: „Wir wollten etwas moderner werden!“ Ausschlaggebend war schließlich der Ausfall der Regionaltagung der evangelischen Büchereien wegen der Corona-Krise, die dann per Videochat abgehalten wurde und die Nutzung moderner Medien stärker in den Fokus rückte. Die Übertragung der Büchereibestände in ein elektronisches System als grundlegende Voraussetzung war in Holzbüttgen schon vor 20 Jahren erfolgt, in Kaarst vor neun. Die Leiterinnen der Büchereien und ihre Mitarbeiter, alle ehrenamtlich tätig, machten sich mit der Software vertraut. Nun ist es möglich, den gesamten Bestand am heimischen PC in Ruhe nach Schlagwörtern zu durchsuchen, Bücher vorzumerken, zu verlängern, jederzeit über Neuerscheinungen informiert zu sein, mit einem Klick zu wissen, wann eine Rückgabe erfolgen muss oder welche Kosten anfallen – die sich mit 20 Cent por Buch für eine dreiwöchige Ausleihe im sehr niedrigen Bereich bewegen.