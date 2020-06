Kirche in Erkrath : Weitläufiges Paul-Schneider-Haus optimal für Gottesdienst

Erkrath Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen ist derzeit tabu. Allein deshalb sind Gottesdienste momentan sehr anders als gewohnt. Stimmungsvoll sind sie trotzalledem, wie jetzt die evangelische Kirchengemeinde bewies.

„Bleibt alles anders“, hat Herbert Grönemeyer einmal getextet. Genau so ambivalent stellt sich die Lage der feiernden Christengemeinden am dritten Sonntag nach dem Lockdown dar. Jede Spontanität ist weg, einfach so in einen Gottesdienst zu gehen; das funktionioniert nicht.