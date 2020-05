Kultur in Meerbusch : Kleinkunst im Forum Wasserturm

Foto: Ludwig Lang

Das Meerbuscher Kulturleben nimmt langsam wieder Fahrt auf. Das Programm für die Herbstausgabe der Kabarett- und Kleinkunsttage im Forum Wasserturm steht. Organisator Bert Müllejans hat viele namhafte Künstler nach Lank-Latum geholt. Der Vorverkauf beginnt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Ins Forum Wasserturm soll wieder Leben einkehren. Bert Müllejans, Organisator der Meerbuscher Kabarett- und Kleinkunsttage, ist Optimist und Pragmatiker zugleich. „Wir können jetzt nicht die Hände in den Schoß legen und einfach nichts machen. Auch im Kulturgeschehen muss und wird es weitergehen. Das sind wir auch den Künstlern schuldig.“ Das Programm für die Herbstausgabe der beliebten Reihe, die am 26. August im Forum Wasserturm an der Rheinstraße in Lank-Latum anläuft, ist nun fertig. Jetzt beginnt der Vorverkauf.

„Sollte es wegen negativer Entwicklungen in der Corona-Lage zu Absagen kommen, werden alle Vorstellungen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Alternativ gibt es das Eintrittsgeld zurück.“ Parallel dazu bucht Müllejans bis weit ins kommende Jahr hinein Ersatztermine für diejenigen Veranstaltungen, die bislang der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind. Die Kabarett-Abo-Freunde seien zudem gelassen. „Wir hatten bislang nur einen Kunden, der sein Geld zurückhaben möchte. Alle anderen wollen die Künstler unterstützen und freuen sich auf die Nachholtermine – wann immer sie stattfinden.“

Die Herbstserie startet am Mittwoch, 26., und Donnerstag, 27. August, mit einem Gastspiel von Martin Zingsheim und Band. Titel: „Heute ist morgen schon Retro“. Gemeinsam mit seinen langjährigen Weggefährten hat er die Hits aus seinen ersten fünfeinhalb Jahren Tourneeleben für seine Band arrangiert und präsentiert sie in neuem musikalischen Gewand. Außerdem gibt es einige noch nie gehörte Zingsheim-Songs und dazwischen kabarettistische Gedankenausflüge.

Philipp Weber, am 8. und 9. September zu Gast in Lank, ist der Verbraucherschützer unter den Kabarettisten und damit so erfolgreich, wie kurzweilig. Sein neues Solo-Programm „Weber Nr. 5: Ich liebe ihn!“ dreht sich um die Macht des Marketings, um Werbung und Manipulation. „Weber Nummer 5“ ist eine heitere Gebrauchsanweisung für den freien Willen.

Matthias Brodowys aktuelle Bühnen-Show ist ein klares Ausrufezeichen für alle, die auch dann noch ein Apfelbäumchen pflanzen, wenn morgen die Welt unterginge. Entweder im Garten oder virtuell vom Sofa aus. Seine Ansage ist klar: „Keine Zeit für Pessimismus“, so sein Titel. Am 11. und 12. November will er dem Publikum im Forum Wasserturm zeigen, wie man gerade jetzt das Ruder herumreißen und den Kopf aus dem Sand ziehen sollte.

Simone Solga hat ihren Job als Kanzlersouffleuse an den Nagel gehängt und setzt jetzt auf Angriff. Ihre Devise: „Wenn das Volk sich schon nicht wehrt, dann machen wir eben unsere eigene Revolution.“ „Ihr mich auch“ hat sie ihr neues Programm provokant überschrieben. Termine im Forum Wasserturm sind der 25. und 26. November.

Arnulf Rating entführt sein Meerbuscher Publikum am 9. und 10. Dezember in den „Zirkus Berlin“ im Taumel der Goldenen Zwanziger. Rating lädt ein zum Parforceritt durch die Manege quer durchs pralle Leben der Metropole.