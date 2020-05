Kunst in Meerbusch : Ausstellung online statt in der Mühle

Künstlerin Karin Vollenbruch bei einer vergangenen Ausstellung des Kunstkreis Meerbusch in der Teloy-Mühle. Noch hat die Stadt die Mühle nicht wieder für Veranstaltungen geöffnet. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Meerbusch Die Jahresausstellung 2020 des Kunstkreis Meerbusch wird im Netz auf der Homepage des Meerbuscher Kulturkreises präsentiert. Auch Karin Vollenbruch und Gisela Linke zählen zu den Künstlern, deren Arbeiten gezeigt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Götz

Zur Jahresausstellung 2020 des „Kunstkreis Meerbusch“ in der Teloy-Mühle wollten zehn Künstlerinnen und Künstler im April ihre Arbeiten präsentieren. Nun sind die Werke in einer virtuellen Präsentation zu sehen. „So haben wir dem Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Kunstkreis-Sprecherin Erika Danes. In Absprache mit Karin Schöllgen, aktuelle Ansprechpartnerin dieser Künstler-Initiative, hat sie die Installation einer virtuellen Präsentation angeregt. Der Meerbuscher Kulturkreis hat die Kosten übernommen und Vorstandsmitglied Heribert Schween für die Umsetzung gesorgt.

Auch die Stadt steht hinter dieser Initiative. Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage findet es gut, in der Krise eine Chance zu sehen. Sie erinnert an Joseph Beuys und sein Statement „Kunst = Mensch = Kreativität = Freiheit“. In der Umsetzung dieser aufgestellten Gleichung bedeutet das zum aktuellen Zeitpunkt: World Wide Web statt Mühlenrund ermöglicht Kunstgenuss von zu Hause.

In Anlehnung an die Idee des Kunstkreises, eine zur Pandemie-Zeit passende „mediale Ausstellung“ und damit etwas Besonderes zu zeigen, wird die Redaktion der RP Meerbusch ab sofort in loser Folge die Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler vorstellen. Den Anfang machen Gisela Linke und Karin Vollenbruch. Sie gehören dieser Kunstinitiative am längsten an, zählten zu der kleinen Gruppe von Künstlern aus einem VHS-Kurs von Erika Horn, die sich 1972 zum „Malkreis“ zusammenschloss. Die Umbenennung in „Kunstkreis Meerbusch“ erfolgte erst 2009. „Aber Erfolg hatten wir von Beginn an“, erinnert sich Gisela Linke.

Die gelernte Industrie-Kauffrau ließ sich unter anderem bei den Meerbuscher Künstlern Erika Horn, Paul Werner Söchtig und Reimund Franke in verschiedenen Techniken ausbilden und bevorzugt Ölmalerei sowie das Pastell. Zu Gisela Linkes bevorzugten Motiven gehört das, was sie täglich in ihrer Umgebung sieht – vielfältige Eindrücke der Landschaft sowie Städteansichten. Meistens hält sie das Gesehene mit der Kamera fest und setzt es später auf die Leinwand um. In der Ausstellungsansicht sind dazu beeindruckende Beispiele zu sehen.

Karin Vollenbruch, die ebenfalls zu den Kunstkreis-Mitbegründerinnen gehört, verrät: „Für mich ist das Malen ein ganz großes Glück.“ Sie nutzt Öl, Acryl, Aquarell, Mischtechnik und Malerei auf Seide als Ausdrucksmittel und lässt sich von ihrem Gefühl leiten: „Die Farbe treibt mich.“