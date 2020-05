Seit Donnerstag, 7. Mai : Spielplätze sind wieder geöffnet

Meerbusch Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes haben am Donnerstagmorgen damit begonnen, die Absperrbänder vor den Plätzen zu entfernen. Familien müssen jedoch einen Abstand von 1,5 Metern voneinander halten.

(RP) Endlich wieder toben und spielen! Nach siebenwöchiger Corona-Pause haben in Meerbusch seit Donnerstag wieder alle rund 60 städtischen Spielplätze geöffnet. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes haben am Donnerstag bereits in den frühen Morgenstunden damit begonnen, nach und nach die Absperrbänder an den Zugängen zu entfernen und neue Hinweisschilder zu installieren.