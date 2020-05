Umweltschutz in Meerbusch : Stadtradeln für ein gutes Klima beginnt am 5. Juni

Stadtradeln für ein gutes Klima beginnt am 5. Juni

Umweltschutz in Meerbusch

Meerbusch Die Kampagne findet zum achten Mal in Meerbusch statt. Wegen Corona fällt in diesem Jahr allerdings die beliebte Radnacht zum Auftakt des Stadtradelns aus. Dennoch wünscht sich Klimaschutzmanagerin Denise Pottbäcker, dass wieder viele Bürger Rad-Kilometer sammeln.

(RP) Rauf aufs Rad und tüchtig Strecke machen – das ist auch in diesem Jahr beim „Stadtradeln“ möglich. Vom 5. bis zum 25. Juni können Fahrradfans wieder für ein gutes Klima aktiv werden.

Die beliebte Radnacht als Auftakt zum Stadtradeln sowie organisierte Gruppenfahrten fallen in diesem Jahr allerdings wegen Corona aus. Stattdessen können die Teilnehmer alleine, zu zweit, im Familienverbund oder mit Personen aus einem weiteren Haushalt Kilometer sammeln. Mitmachen können alle Meerbuscher oder diejenigen, die in Meerbusch arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, sowie die Mitglieder des Meerbuscher Stadtrats. Man kann sich bereits jetzt auf der Internetseite www.stadtradeln.de/meerbusch registrieren und ein Stadtradel-Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten.

„Im Aktionszeitraum sollten so viele Strecken wie möglich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Ob privat oder beruflich spielt dabei keine Rolle“, sagt Denise Pottbäcker, Klimaschutzmanagerin der Stadt Meerbusch. Sie hofft auf möglichst viele Teilnehmer, die durch das Umsteigen aufs Fahrrad ein Zeichen für mehr Klimaschutz und die Förderung des Radverkehrs setzen. „Außerdem gibt es wieder tolle Preise zu gewinnen. Ziel soll aber natürlich sein, dass auch nach der Stadtradel-Aktion möglichst viele Strecken per Rad zurückgelegt werden“, ergänzt Pottbäcker.

Händler in Wesel bestätigen

Händler in Wesel bestätigen : Corona löst Fahrrad-Boom aus

Fahrradkampagne in Wermelskirchen

Fahrradkampagne in Wermelskirchen : Jetzt anmelden fürs Stadtradeln