Camping in Meerbusch : Die neue Ruhe am Rhein

Langst-Kierst Bei Rheincamping in Meerbusch darf wieder gezeltet werden. Die Nachfrage für die bevorstehenden Feiertagswochenenden sei riesig, die Saisonstellplätze bereits ausgebucht. Aber die Strandbar muss vorerst noch geschlossen bleiben.

Breitenbach und Brix ging es zu Beginn der Hauptsaison, die von Anfang April bis Ende Oktober andauert, ähnlich. Außerhalb der Saison lebt das Paar nämlich in Spanien. Darauf weisen nicht nur die spanische und andalusische Flagge sowie die Flaggen vom Fußballverein Real Madrid und der Stadt Marbella am Eingang hin – an der Rezeption läuft im Hintergrund auch ein spanischer Radiosender. Urlaubsfeeling pur, in Zeiten der globalen Corona-Krise. „Wir leben vom Tourismus. Natürlich haben wir uns auch Gedanken gemacht, was wäre, wenn sich das alles weiterentwickelt und es in Deutschland zugeht wie in Italien oder Spanien“, sagt Breitenbach.