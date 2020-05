Gastronomie in Meerbusch : Ab Montag gibt es Crêpes mitten in Büderich

Büderich Wegen Corona fallen Kirmes und Co. aus. Schausteller Patrick Bossle steht nun bis Ende August mit seinem Food-Truck auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz. Die Meerbuscher kennen den Düsseldorfer gut, weil er seit 2005 jedes Jahr auf der Winterwelt dabei ist.

Ab Montag können die Meerbuscher an drei Tagen in der Woche in Büderich „Bossles süße Spezialitäten“ kaufen: Crêpes und Schokofrüchte. „Meerbusch ist für uns ein Heimspiel“, sagt Bossle, der mit seiner Familie auf einem Dauerstellplatz in Lichtenbroich lebt. Seit 2005 ist er jedes Jahr bei der Winterwelt auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz dabei und verkauft dort außer Crêpes noch Poffertjes, Waffeln, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln. „Die Winterwelt 2019 war unser letztes Event, und jetzt sind wir wieder hier.“ Als er nämlich gemeinsam mit seiner Frau Nicole überlegt hat, wie sie die Krise am besten überbrücken könnten, waren sich beide sofort einig: „Wenn wir es mit Crêpes aus dem Food-Truck versuchen, dann am liebsten in Meerbusch.“