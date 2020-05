Kirche in Meerbusch : Ein Gottesdienst im Freien

Lank Passend an Christi Himmelfahrt hat die Evangelische Kirchengemeinde Lank einen Gottesdienst unter freiem Himmel gefeiert. Mehr als 150 Gläubige nahmen das besondere Angebot an. Der nächste Open-Air-Gottesdienst ist am Pfingstsonntag im Garten der Versöhnungskirche.

Mehr als 160 Menschen waren der Einladung gefolgt und feierten miteinander. Der Posaunenchor der Gemeinde trug die Musik zum Gottesdienst bei und begleitete den Gemeindegesang. Dabei wurden extra die Regeln für Abstand und Hygiene beachtet. Die Predigt von Pfarrerin Heike Gabernig thematisierte mit Blick auf die biblische Himmelfahrtsgeschichte das „Loslassen in Liebe“. Am kommenden Sonntag wird es wieder an beiden Kirchen der Gemeinde (Kreuzkirche in Lank und Versöhnungskirche in Strümp) die Aktion „Kirche-to-go“ in der Zeit von 10 bis 12 Uhr geben. Der nächste Open-Air-Gottesdienst findet am Pfingstsonntag im Garten der Versöhnungskirche statt.