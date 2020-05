Sport in Corona-Zeiten : Das neue Training

Meerbusch Fitnessstudios dürfen seit einer Woche ihren Betrieb wieder aufnehmen – unter strengen Auflagen. So gehen die Sportzentren Kineto, Proactive und Fitnesspark mit der Öffnung unter veränderten Bedingungen um.

Wer fit sein will, muss schwitzen. Normalerweise. Denn seit der Corona-Pandemie ist das für Fitnessstudio-Besucher sieben Wochen lang nicht möglich gewesen. Seit vergangenem Montag schließlich darf wieder gesportelt werden. Doch die Auflagen sind hoch: Sanitäre Anlagen, mit Ausnahme der Toiletten, bleiben geschlossen. Auch der Zutritt zu den hauseigenen Cafés und Erholungs-Lounges ist nicht gestattet. Gruppenkurse können nicht wie gewohnt stattfinden und an den Geräten gehören neuerdings Mindestabstand, Mundschutz und Desinfektionsmittel zum Alltag.

Bereits am Eingang des Kineto-Fitness- und Gesundheitszentrums in Strümp sehen die Besucher Desinfektionsspender und Hinweisschilder mit den entsprechenden Anweisungen. Wer keinen eigenen Mundschutz dabei hat, bekommt einen vor Ort zur Verfügung gestellt. „Es gibt noch Verunsicherung, der Besucherstrom pendelt sich erst langsam ein“, sagt Peer Schopp, Hauptgesellschafter von Kineto.

Bereits vor der Öffnung am Montag hatte das Team zahlreiche Maßnahmen getroffen. Denn für Krankengymnastik, Physiotherapie und Osteopathie durfte das Studio weiterhin geöffnet sein. Für die normalen Fitnessstudio-Kunden wurden Videos für Online-Training produziert und Live-Workouts angeboten; es gab Instagram-Challenges. „Wir haben in dieser Zeit viel Solidarität der Mitglieder erfahren. Die haben gemerkt, dass wir uns nicht ausruhen, sondern mehr bieten, damit sie sich sicher fühlen können“, sagt Daniel Schopp, Geschäftsführer und Physiotherapeut bei Kineto.

Feiertag in Düsseldorf : Die Altstadt ist trotz Corona voll am Vatertag

Auch im Proactive EMS am Deutschen Eck Büderich trainieren immer nur zwei Kunden mit einem Trainer. Nach der 20-Minuten-Einheit im Studio werden jedes Mal die Ems-Westen und -Gurte, die Geräte sowie Trainingsmatten desinfiziert. „Alles, was der Kunde sieht und berührt, wird desinfiziert. Mehr kann man eigentlich nicht machen“, sagt Geschäftsführer Frank Schockemöhle. Den jetzigen Mehraufwand durch die Reinigung wird das kleine Studio auch nach Corona weiterhin beibehalten, so Schockemöhle.

Am Eingang vom Fitnesspark werden die Kunden aufgefordert die Hände zu desinfizieren, Maske und Handschuhe sind optional, aber keine Pflicht. Einige Cardio-Geräte sind abgesperrt, aber den Mindestabstand habe es auch zuvor schon gegeben. Die Umkleiden sind einzig für die Nutzung der Spinde geöffnet. Toiletten dürfen zwar benutzt werden, duschen ist aber auch hier noch nicht möglich. „Wir fangen langsam wieder an, im Rahmen dessen, was möglich ist“, sagt Reinwein. Ein lockeres Training für das Herz-Kreislaufsystem etwa sei optimal. Die Reha-Kurse sollen in dieser Woche wieder starten.