„Familien-Freizeit-Tipps“ vorgestellt : Ab aufs Rad und in den Neusser Süden

Bürgermeister Reiner Breuer (l.) und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke stellten gemeinsam mit der Projektgruppe auf dem Kinderbauernhof die „Familien-Freizeit-Tipps“ für den Neusser Süden vor. Foto: Woitschützke/Andreas Woitschützke

Neuss Am Mittwoch wurde der neue Freizeitführer „Familien-Freizeit-Tipps“ vorgestellt. Dieser umfasst kostenfreie, familiengerechte Ausflugsziele zwischen Rhein und Kulturraum Hombroich im Süden von Neuss. Er kommt als handliche, faltbare Radwanderkarte daher und enthält erklärende Texte zu den Ausflugszielen und viele weitere Extras.

Von Beate Berrischen

Vatertag ist Ausflugtag. Doch wohin soll die Reise für Familien in Zeiten von Corona gehen? Eine Möglichkeit: Eine Radtour durch den Neusser Süden – am besten mit dem neuen Freizeitführer „Familien-Freizeit-Tipps“ für den Neusser Süden in der Hand, den am Mittwoch Bürgermeister Reiner Breuer, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Mitarbeiter des Jugendamtes und von Neuss Marketing vorgestellt haben.

Darin: Eine Radwanderkarte mit 23 Ausflugszielen für Familien, die durch eine 44 Kilometer lange Rundtour verbunden sind und auf der Kartenrückseite kurz beschrieben werden, und zwei Familienrallyes – rund um das römische Erbe der Stadt und den Kinderbauernhof. Die Strecke ist auch für junge Radfahrer gut und sicher zu bewältigen – darauf hat der ADFC, der bei der Routenplanung geholfen hat, geachtet. Und: Alle Ziele sind kostenfrei, fast zu jeder Zeit zugänglich und sie bieten jede Menge Möglichkeiten, um gemeinsam aktiv zu werden, sich zu entspannen und seine Heimatstadt besser kennen zu lernen. „Ein Angebot, das nie so gefragt war wie heute, wo viele nicht in den Urlaub fahren können“, meint der Landrat.

Info Kostenfrei und familiengerecht Beteiligte Das Familienbüro des Rhein-Kreises hat die „Familien-Freizeit-Tipps“ zusammen mit Neuss Marketing erarbeitet. Der ADFC Neuss und Historikerin Stefanie Fraedrich-Nowag standen beratend zur Seite. Inhalt Kostenfreie, familiengerechte Ausflugsziele zwischen Rhein und Kulturraum Hombroich im Süden von Neuss.

„Die Tour ist so angelegt, dass alle zwei bis drei Kilometer ein Ausflugsziel liegt“, erklärt Reinhard Giese vom Familienbüro des Rhein-Kreises. Dazu gehören der Kinderbauernhof, Spielplätze, kleinere, oft unbekannte Parks, der Barfußpfad und historische Denkmäler. Das „Salz in der Suppe“ seien bei der Rundtour aber die vielen Kleinigkeiten, die es zu entdecken gebe. Auf der Rückseite der Karte wird auf diese „Besonderheiten“ hingewiesen. Zudem gibt es Fragen: So führt der Weg vom Alten Friedhof in Hoisten nach Helpenstein durch die Felder „bis vor einen Mann in blauer Uniform“. Kinder und Eltern sollen nun herausfinden, wie dieser Mann heißt und wer ihn aufgestellt hat. Auf dem Weg vom Reckberg zum Spielplatz Nierspark dagegen lautet die Frage: „Wie viele Türme zählst du an der Moschee?“.

Wo die Tour begonnen oder beendet wird und wie viele Ziele angesteuert werden, kann jeder frei entscheiden. Bürgermeister Reiner Breuer empfiehlt allen Radlern den Müggenburgpark anzusteuern. „Das ist ein wunderschöner Park, den nur wenige kennen, mit vielen beeindruckenden alten und riesigen Bäumen“, erklärt er. Und an heißen Sommertagen ist der Park ideal für eine Rast mit Picknick. Breuers zweiter Tipp: die Raketenstation Hombroich. „Das ist wirklich ein Kleinod mit herausragenden Objekten“, betont er. Auch für Landrat Petrauschke ist dieses Ausflugsziel ein Höhepunkt der Tour – auch für Kinder. „Von den überdimensionalen Klangschalen beispielsweise ist wirklich jeder fasziniert“, ist er sich sicher.