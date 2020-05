Fahrradkampagne in Wermelskirchen : Jetzt anmelden fürs Stadtradeln

Wermelskirchen Vom 7. bis 27. Juni können alle Bürger, die in einer der Städte wohnen, arbeiten, Kindergarten oder Schule besuchen sowie einem Verein angehören, Kilometer sammeln. Die Aktion soll die Bürger motivieren, ihre Freizeit- oder auch Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Trotz Corona-Krise nimmt der Kreis auch in diesem Jahr gemeinsam mit allen acht kreisangehörigen Kommunen an der Fahrradkampagne „Stadtradeln“ teil. Vom 7. bis 27. Juni können alle Bürger, die in einer der Städte wohnen, arbeiten, Kindergarten oder Schule besuchen sowie einem Verein angehören, Kilometer sammeln. Die Aktion soll Bürger motivieren, ihre Freizeit- und Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Wo die Fahrradkilometer zurückgelegt werden, ist nicht wichtig – egal, ob auf Freizeittouren durchs Bergische Land, auf dem Weg zur Arbeit oder auch auf Urlaubstouren im Ausland. „Denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die zurückgelegten Kilometer werden in die Smartphone-App (Stadtradeln-App) oder im Internet eingetragen. Auf die Radler mit den meisten Fahrradkilometern warten attraktive Preise vom Zweiradcenter Lambeck.

2019 radelten 106 Wermelskirchener 34.659 Kilometer und sparten damit 4922 Kilo CO 2 ein. Der Hauptpreis, ein Gutschein über 75 Euro, ging an Jörg Kemppainen. Er hatte in den 21 Tagen der Aktion 1131 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Damit hatte er die erfolgreichste Einzelleistung in Wermelskirchen erbracht, dicht gefolgt von Sören Krystek (1101 Kilometer) und Oliver Braun (1075 Kilometer). Sie erhielten Gutscheine im Wert von 50 und 25 Euro. Auch die Teams der drei Gewinner teilten sich die ersten drei Plätze und erhielten für ihre Teilnahme Urkunden.

Eine besondere Ehrung gab es für Matthias Müller. Für Wermelskirchen hatte er die Herausforderung angenommen, während der 21 Tage ganz ohne Auto auszukommen. Auch als Beifahrer. „Bei dem guten Wetter war das nicht so schwierig“, sagte Müller. Als „Stadtradeln-Star“ erhielt er eine Fahrradtasche vom Verein Klima-Bündnis, dem Veranstalter der bundesweiten Aktion.

Wer sich auch vorstellen kann, 21 Tage auf sein Auto zu verzichten, kann sich bei Yvonne Kuhl im Amt für Stadtentwicklung melden, 02196 710-602. Alle Gewinner aus dem Vorjahr waren sich einig, dass andere Radler sich nicht von den gefahrenen Kilometern abschrecken lassen sollen. Selbst wer kleine Strecken zurücklegt, kann teilnehmen, etwas für den Klimaschutz und seine eigene Fitness tun. Anmelden können sich Interessierte im Internet.

www.stadtradeln.de/

wermelskirchen

