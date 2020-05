Hückeswagener Klimatstreiker : Seit 48 Wochen wird am Schloss fürs Klima gestreikt

Hückeswagen Der 18-jährige Leon Gräbner wandelt auf den Spuren der jungen Schwedin Greta Thunberg: Jeden Freitagnachmittag demonstriert der Hückeswagener vor dem Schloss für den Klimaschutz – und das seit Juni 2019.

Er habe etwas für den Klimaschutz machen wollen, sagt er, und sei dem Vorbild Greta Thunbergs gefolgt. Am Anfang sei er alleine gewesen, bis zu den Sommerferien seien indes noch bis zu acht Mitstreiter dazugekommen. „Dann ist das aber wieder ein wenig eingeschlafen. Mittlerweile sind wir in der Regel zu zweit hier“, erzählt der 18-Jährige.

Seinen persönlichen Klimastreik hatte der junge Mann, der vor einem Jahr noch das Berufskolleg in Wermelskirchen besuchte, lange immer am Vormittag während der Schulzeit gemacht. „Irgendwann, nachdem ich schon die Attestpflicht von der Schule bekommen hatte, habe ich einen Brief bekommen, in dem mir der Rauswurf angedroht wurde. Daraufhin habe ich meinen Klima­streik auf den Nachmittag gelegt“, sagt Gräbner. Seitdem ist er jeden Freitag von 16.30 bis etwa 18 Uhr am Schloss.