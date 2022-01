Bikerclub bringt Möbel nach Swisttal : Biker helfen im Flutgebiet

Meerbusch Der Motorradclub Stylians for Kids hat Schulmöbel aus Meerbusch nach Swisttal gebracht. Dort wurde eine Containerschule bestückt – die eigentliche Schule ist seit der Flut nicht nutzbar. Weitere Hilfsaktionen sind in Planung.

Als der Konvoi aus zehn schweren Motorrädern und einem 40-Tonnen-Lastwagen in der Gemeinde Swisttal in der Voreifel ankamen, wurde er von der versammelten Dorfgemeinschaft mit Applaus begrüßt. Denn die Biker des Meerbuscher Clubs Stylians for Kids brachten Tische und Stühle für die örtliche Gesamtschule – und ermöglichten damit einen Schritt in Richtung Normalität in einer Region, die noch immer unter den Folgen der schweren Hochwasser im vergangenen Sommer leidet.

Die Tische und Stühle waren in Meerbuschs Schulen aussortiert worden, die Stadt hatte neues Mobiliar angeschafft. Da ein Großteil jedoch noch in gutem Zustand ist, boten sich die Motorradfahrer des Clubs Stylians for Kids an, das Einsammeln und den Transport in die von der Flut betroffene Region zu übernehmen. In der vergangenen Woche holten die Motorradfahrer gemeinsam mit befreundeten Clubs die Möbel in Meerbuschs Grundschulen ab und lagerten sie im Areal Böhler, von wo aus bereits am Freitag zwei Hilfstransporte nach Schleiden und Gemünd in der Eifel aufbrachen. Die dritte Lieferung ging, begleitet von den Motorradfahrern, nach Swisttal in der Voreifel, wo eine Containerschule mit den Tischen und Stühlen bestückt werden soll. „Was dort nicht rein passte, haben wir ins alte Schulhaus gebracht, und dort gesehen, wie schlimm die Lage ein halbes Jahr nach dem Hochwasser noch immer ist“, sagt Fred Bovensiepen, Vice-President der Stylians und unter dem Roadname „Fitti“ bekannt. Noch immer ist der Innenraum der Swisstaler Gesamtschule nass, viele Reparaturarbeiten stehen noch an. Es wird noch mindestens ein weiteres halbes Jahr dauern, ehe dort der Unterricht wieder möglich sein wird. Bis dahin müssen die Schüler in den Containern lernen – und da auch viel Mobiliar dem Wasser zum Opfer gefallen ist, hilft die Spende aus Meerbusch sehr, den Unterricht aufrecht zu erhalten.