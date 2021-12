Vereine helfen den Flutopfern : „Man kann sich so etwas nicht vorstellen“

Ein Weihnachtsbaum steht vor einem von der Flut zerstörten Haus in Mayschoß. Auch noch in der Weihnachtszeit sind in den flutgeschädigten Gebieten zahlreiche Familien auf Notunterkünfte angewiesen. Foto: dpa/Thomas Frey

Kalkar/Swisttal Monate nach der Flutkatastrophe sind viele der betroffenenen Gebiete immer noch weit von Normalität entfernt. Aber auch im Winter kommt weiter Hilfe – etwa vom Niederrhein. Nun haben sich Vereine aus Hönnepel zusammengetan.

Gemeinsam an die Flutopfer denken, sie nicht vergessen und helfen: Unter diesem Motto haben mehrere Vereine in Hönnepel an die Flutopfer in Swisttal-Odendorf gespendet. Nun waren sie selbst vor Ort und haben sich ein Bild der Situation gemacht. „Ich bin überglücklich, dass alle Vereine aus dem Dorf sofort mitgemacht haben“ sagt Norbert Remy, der Vorsitzende des Martinskomitees in Hönnepel. Er hatte die Idee, für die Fluthilfe Swisttal-Odendorf zu spenden und holte die Vereine aus dem Dorf mit dazu: die freiwillige Feuerwehr, den Schützenverein, die Altenstube, den Tambourcorps, die Vereinsrunde und die Gruppe des Dorfes zur Aktion „Kalkar radelt“. Am Ende sind durch die Spende aller Vereine und die Spenden beim Martinsfest 3100 Euro zusammengekommen.

Das Geld wird direkt vor Ort für diverse Projekte eingesetzt, insbesondere für Kinder, Jugendliche und Familien, die von der Flutkatastrophe stark betroffen sind. „Die von der Flut betroffenen Familien benötigen Auszeiten zum Auftanken. Ein Ausflug in den Zoo, ein Wochenende in einer Ferienwohnung, um einfach mal auf andere Gedanken zu kommen, und einfach mal für sich zu sein“, sagt Elke Friedrich von der Fluthilfe Odendorf. Sie und ihr Kollege Kai Imsande sind dankbar für die Unterstützung aus Hönnepel: „Wir sind überwältigt und freuen uns, dass immer noch so viele Menschen an die Opfer der Flutkatastrophe denken“.

Swisttal-Odendorf hat die Flut hart getroffen. Durch das Dorf, nahe Euskirchen, fließt der Orbach, der eigentlich nur ein kleiner Bach ist. Er wurde aber vom 14. auf den 15. Juli zu einem reißenden Fluss. Viele Menschen mussten sich auf die Dächer ihrer Häuser retten und verbrachten dort Stunden, bevor sie gerettet wurden. Die Einwohner durften erst fünf Tage nach der Flut wieder ins Dorf zurückkehren, weil man sich nicht sicher war, ob die Steinbachtalsperre bricht. Die Tage nach der Flut zeigten: Die Schäden im Dorf sind enorm. Viele Häuser müssen nicht nur kernsaniert werden, sondern sind nicht mehr standfest und müssen abgerissen werden, erzählen die Helfer der Fluthilfe.

Die Vereine haben sich zusammengetan, um zu spenden. Auch vor Ort verschafften sie sich einen Überblick. Foto: Verein

Viele ehrenamtliche Helfer hätten im Dorf mit angepackt und schnell auch ein Hilfsnetzwerk vor Ort aufgebaut, um die Menschen mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Artikeln zu versorgen. Auch heute werden die Angebote der Fluthilfe weiter genutzt: Rund 80 Personen nutzen täglich das Angebot und kommen am „Infopoint“, mitten im Dorf, zum Essen, sagt Elke Friedrich. Für viele Menschen ist das Essen im Dorfmittelpunkt ein sozialer Treffpunkt: Ein Moment, in dem man rauskommen und sich mit anderen austauschen kann. „Das wird wohl nicht nur Wochen oder Monate dauern, bis alle wieder in ihren Häusern sind, sondern wohl eher Jahre“, sagt Kai Imsande.