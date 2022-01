Bundesweiter Wettbewerb : Lankerin ist im Finale von Miss Germany

Lank-Latum Kerrin Saathoff ist Influencerin und beim Miss-Germany-Wettbewerb dabei. Jetzt ist die Lankerin ins Finale eingezogen und tritt im Europapark gegen 21 weitere Frauen an.

(ena/male) Die Erfolgsgeschichte auf dem Weg zur Miss Germany geht für die Lankerin Kerrin Saathoff weiter. Schon wieder ist die 1,75 Meter große Blondine ihrem Ziel, Erste oder Zweite in dem bundesweiten Wettbewerb zu werden, näher gekommen. Nun geht es zum Finale in den Europapark Rust.

Die 31 Jahre alte Influencerin und gelernte Industriekauffrau Kerrin Saathoff ist zuletzt in Hamburg von einer Fachjury als eine von zwei Frauen aus Nordrhein-Westfalen in die Top 22 gewählt worden. Denn passend zum Jahr 2022 schicken die Veranstalter diesmal eine Top 22 in das Miss Germany Camp 2022. Am 2. Februar sollen die Kandidaten im Miss-Camp anreisen. In den darauffolgenden zweieinhalb Wochen wird es dort unter anderem Produktionen und Coachings geben.