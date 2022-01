Frimmersdorfer unterstützen Club in Bliesheim : Sportler helfen Verein im Flutgebiet

TTC-Chef Friedbert Hamacher (r.) mit Rudolf und Andreas Bastgen (Mitte) von der Tischtennisabteilung des Bliesheimer Ballspielclubs. Foto: TTC Frimmersdorf-Neurath/TTC

Frimmersdorf Der Tischtennisclub Frimmersdorf-Neurath hilft Sportlern, die beim Erfthochwasser im vergangenen Sommer alles verloren haben. Die Vereinsmitglieder um Friedbert Hamacher unterstützen Gleichgesinnte in Bliesheim, damit sie möglichst schnell wieder „an die Platte“ kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Juli hatte das Tief „Bernd“ eine der schwersten Hochwasser-Katastrophen an Erft und Ahr verursacht. Das Unwetter führte auch in Erftstadt zu immensen Schäden. Überflutungen, Erdrutsche, Hauseinstürze und Evakuierungen forderten den Bewohnern und Hilfskräften alles ab. Besonders betroffen war der südöstliche Stadtteil Bliesheim, in dem rund 3700 Menschen leben. „Die Erft, die mitten durch den Ort verläuft, überschwemmte nahezu das gesamte Altdorf“, schildert Friedbert Hamacher. Auch das zentrale Sportzentrum mit Kunstrasenplatz, Turnhalle, Tennisplätze und Schützenheim sei der verheerenden Flut zum Opfer gefallen.

Schon in der Vorstandssitzung im September hatten die Verantwortlichen des Tischtennisclubs Blau-Rot Frimmersdorf-Neurath beschlossen, materielle Hilfe für einen von der Flutkatastrophe betroffenen Vereine zu leisten. Durch Recherchen beim Westdeutschen Tischtennis-Verband stießen Kassierer Helmut Jülich und Geschäftsführer Ludwig Mertens auf die TTC-Abteilung des Bliesheimer Ballspielclubs.

„Dort brachten wir in Erfahrung, dass die 1969 gegründete und damit noch relativ junge Tischtennisabteilung durch das Unwetter stark getroffen wurde“, berichtet Hamacher. So seien Tischtennistische und Zubehör stark beschädigt, zum Teil komplett zerstört worden. „Eine Wiederausstattung aus Eigenmitteln ist der Abteilung nicht möglich“, meint der Vereinsvorsitzende. „Zudem ist derzeit nicht abzusehen, wann die überschwemmte Turnhalle, die wohl in großen Teilen saniert werden muss, wieder für den Sportbetrieb zur Verfügung steht.“

Die Sportler aus Frimmersdorf und Neurath griffen den Tischtennis-Kollegen aus Bliesheim unter die Arme und spendeten aus ihrem Bestand fünf Tischtennisplatten mitsamt Netzen. Die Übergabe erfolgte unlängst in Frimmersdorf. Andreas und Rudolf Bastgen vom BC Bliesheim dankten dem Vorstand des TTC für die spontane Unterstützung, die es ihnen „enorm erleichtern wird, zu gegebener Zeit wieder den Tischtennissport in Bliesheim aufzunehmen“.

Im neuen Jahr hat der TTC Frimmersdorf-Neurath übrigens einen Grund zum Feiern: Am 1. Mai kann er auf sein 75-jähriges Vereinsbestehen zurückblicken. „Soweit die Corona-Pandemie es zulassen sollte, wird an diesem Tag ein Festbankett stattfinden“, sagt Friedbert Hamacher. Neben Wettkämpfen mit anderen Sportvereinen sind für Ende August ein Kindertag und ein „Come together“-Abend in der Planung.

(NGZ)