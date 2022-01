Bauarbeiten in Meerbusch : Tiefbauarbeiten auf Dr.-Franz-Schütz-Platz

Bauarbeiten in Meerbusch

Diese Schilder kündigen das Parkverbot bereits seit einigen Tagen an. Foto: RP/Stadt Meerbusch

Büderich Fünf weitere Felder werden entsiegelt, um dort im Februar mobile Pflanzkübel aufzustellen. Das zusätzliche Grün soll den Platz beschatten, mehr Verdunstungsflächen bieten und das Mikroklima verbessern.

(ena) Ab Montag, 10. Januar, gelten im vorderen Teil des Dr.-Franz-Schütz-Platzes in Büderich Park- und Halteverbote. Eine Tiefbaufirma beginnt damit, fünf Felder vom Asphalt zu befreien. Das Parken wird dann schwieriger: Die Meerbuscher Winterwelt ist zwar mittlerweile abgebaut, aber auf dem Platz steht noch das Corona-Testzentrum.

Im hinteren Teil des Platzes wurden in den vergangenen Wochen bereits elf Felder entsiegelt. Auf den dann insgesamt 16 Feldern sollen demnächst große, mobile Pflanzkübel aufgestellt werden. Die Kübel werden gerade in Etappen geliefert, teilt ein Stadtsprecher mit. Die zugehörigen Solitärgehölze sollen in der Woche ab 17. Januar eintreffen.