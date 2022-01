Guter Zweck : Spendenschwimmen am 30. Januar im Meerbad

Büderich Bei der Aktion „100x100“ können Einzelstarter, Teams und Familien antreten. Die Startgelder gehen an „Meerbusch Hilft“.

(RP) Hundert mal hundert Meter schwimmen – und das für den guten Zweck. Das steht am Sonntag, 30. Januar, im städtischen Hallenbad Meerbad an der Friedenstraße in Büderich an. Beim Spendenschwimmen können Einzelstarter, Zweier- oder Viererteams oder ganze Familien an den Start gehen und mit ihrer Teilnahmegebühr Menschen unterstützen, die dringend Hilfe benötigen.